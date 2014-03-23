Росії може загрожувати довготривала "ізоляція і стагнація" – МЗС Британії

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, у статті, опублікованій у виданні Sunday Telegraph, Хейг відзначає, що Заходу сьогодні слід обдумати новий режим відносин з Росією, який відрізнятиметься від підходу, що практикувався в останні 20 років.

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Новий підхід передбачає виключення Росії з деяких міжнародних організацій і зниження її впливу в Європі.

Очільник Форін-офіс звинуватив Росію у тактиці залякування, яка властива абсолютно "іншій епосі". При цьому він відзначив, що Британія та її європейські партнери не мають наміру піддаватися страху.

"Незаконна анексія Криму є обурливим захопленням території, а референдум, що передував їй, був насмішкою над демократією", - відзначає Хейг.

За словами голови британського МЗС, йдеться про найсерйознішу загрозу для європейської безпеки з початку XXI століття.

"На карту поставлено найважливіші принципи, зокрема територіальна цілісність європейських націй і право демократичних країн на вибір свого майбутнього", - пише очільник Форін-офіс.

Раніше цього тижня Хейг заявив, що Британія вирішила припинити усі експортні ліцензії і військову співпрацю з Росією після того, як президент Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму до РФ.

При цьому міністр відзначив, що санкції відносно Росії не направлені проти її громадян, а потрібні для того, щоб подати знак керівництву країни.

За його словами, зараз Єврокомісія працює над новими економічними заходами, які можуть бути прийняті відносно Росії.

Хейг закликав російську владу зробити все необхідне для мирного розв'язання кризи.

"Ми ніколи не відмовлялися від дипломатії і не шукали шляху до постійної конфронтації з Росією. Проте країни Європи не повинні зазнавати страху перед залякуваннями", - пише міністр.

Одним з головних методів для зниження впливу Росії в Європі, на думку Хейга, є досягнення енергетичної незалежності Євросоюзу.

"Якщо виникне необхідність, ми повинні бути готові до диверсифікації поставок природного газу до Європи, зокрема через Південний газовий коридор", - відзначає очільник британського МЗС.

Зокрема, Хейг пропонує підвищувати інвестиції в європейські газові термінали і підтримувати країни, які розвивають видобуток власних ресурсів, зокрема сланцевого газу.

"Це допоможе Україні і сусіднім з нею країнам лібералізувати свої енергетичні ринки, підвищити енергоефективність і зробити поставки енергоресурсів більш гнучкими", - заявляє Хейг.

21 березня голова Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив на прес-конференції у Брюсселі, що лідери ЄС проведуть у червні дводенний саміт, на якому розроблять заходи щодо захисту енергетики Європи, - на випадок, якщо Москва скоротить поставки природного газу.

Він відзначив, що країни ЄС допомагатимуть одна одній у разі припинення поставок газу з Росії.

Західні країни, які купують російський газ, спільно переглянуть угоди про поставки газу, щоб бути у більш вигідному становищі під час визначення цін. "Очевидно, що нам необхідно рухатися до створення енергетичного союзу", - сказав Ромпей.