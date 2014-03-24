Депутат облради: Співробітники ФСБ РФ мають намір реалізувати "кримський сценарій" в Одесі
Депутат Одеської облради Олексій Гончаренко повідомив, що за останні тижні в Придністров'ї перекинуто не менше 700 осіб спецназу ГРУ Генштабу ЗС РФ. Також туди направлено велику кількість співробітників ФСБ РФ.
За його інформацією, "в Одесі може продовжитися "захист" російськомовного населення "ввічливими зеленими чоловічками".
"За останні тижні у Придністров'ї перекинуто не менше 700 осіб спецназу ГРУ Генштабу ЗС РФ. Також туди направлено велику кількість співробітників ФСБ РФ. Співробітники ФСБ просочуються через кордон і діють на території Одеської області", - написав він у своєму блозі на "Українській правді".Читайте такожФСБ РФ готує спецгрупи для дестабілізації ситуації в східних регіонах України - журналіст
Політик вже звернувся в українські силові структури, аби посилити охорону ключових об'єктів: Одеського аеропорту, Одеського морського торговельного порту, будівлі Одеської облради. "Необхідно максимально посилити кордон з Придністров'ям", - додав Гончаренко.