Депутат облради: Співробітники ФСБ РФ мають намір реалізувати "кримський сценарій" в Одесі

За його інформацією, "в Одесі може продовжитися "захист" російськомовного населення "ввічливими зеленими чоловічками".

"За останні тижні у Придністров'ї перекинуто не менше 700 осіб спецназу ГРУ Генштабу ЗС РФ. Також туди направлено велику кількість співробітників ФСБ РФ. Співробітники ФСБ просочуються через кордон і діють на території Одеської області", - написав він у своєму блозі на "Українській правді".Читайте такожФСБ РФ готує спецгрупи для дестабілізації ситуації в східних регіонах України - журналіст

Політик вже звернувся в українські силові структури, аби посилити охорону ключових об'єктів: Одеського аеропорту, Одеського морського торговельного порту, будівлі Одеської облради. "Необхідно максимально посилити кордон з Придністров'ям", - додав Гончаренко.