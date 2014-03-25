США вважають, що присутність в G8 важливіша для Росії, ніж для її колег

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на представника держдепартаменту Марі Харф.

”Росії членство в G8 потрібно більше, ніж нам потрібно членство Росії в G8”, - сказала Харф на тлі зустрічі ”сімки” без участі Росії на полях саміту з ядерної безпеки в Гаазі. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив раніше в понеділок, що Росія не чіпляється за формат ”Великої вісімки”(G8), якщо він не потрібний Заходу, оскільки сьогодні всі основні світові проблеми можна обговорювати в рамках ”двадцятки” (G20) та інших форумів.

За словами Харф, Росії потрібно, щоб її економіка була частиною клубу розвинених країн. На запитання журналіста, чи не замінить Росії G8 участь в клубі БРІКС, Харф відповіла: «Економіка Росії вже не в дуже хорошому стані. Вони можуть шукати в інших місцях, але економіка вже в стагнації, і якщо Росія не проведе деескалації ситуації, для неї буде ще більше наслідків”.

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Вона зазначила, що фондовий ринок Росії знизився приблизно на 20% з початку року, рубль впав по відношенню до долара, капіталізація компаній знизилася на 75 мільярдів доларів.

За словами представника держдепартаменту, це наслідок санкцій, введених стосовно Росії через її позицію по Криму.

”Замінити G8 не можна, хоча і можна пошукати (альтернативи)”, - сказала Харф.