За заклики повернути Крим Україні в Росії кидатимуть до в'язниці на п'ять років

А враховуючи, що Путін підписав наказ про приєднання Криму, тож розмови про анексію півострова також підпадуть під дію цього закону для росіян.

Одним із правових наслідків визнання півострова частиною Росії стане кримінальна відповідальність для тих, хто буде публічно говорити про необхідність повернути автономію до складу України, пише ТСН з посиланням на РБК.

Зокрема, у статті 280.1 "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації" із 9 травня набере чинності доповнення про покарання за заклики до екстремізму і свідчить, що подібні заклики караються або штрафом до 300 тис. рублів чи розміром з дворічний дохід, або обов'язковими роботами на строк до 300 годин, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Якщо ж ті заклики будуть у ЗМІ або інтернеті - обов'язковими роботами на строк до 480 годин чи позбавленням волі на строк до п'яти років.

Законопроект був прийнятий торік у грудні. Його ініціювали голова Компартії РФ Геннадій Зюганов та його однопартійці.

Трактування цієї статті Кримінального кодексу залежатиме від розсуду правоохоронних органів, говорить доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та муніципального права російського Національного дослідного університету "Вища школа економіки" Олена Лук'янова.

"Якщо треба буде з кимось розправитися, проблем з трактуванням не виникне", - вважає вона.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект про посилення відповідальності за державну зраду, диверсію та шпигунство. За ці дії пропонують ввести навіть довічне ув'язнення.