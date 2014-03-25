Яценюк сьогодні проведе засідання Уряду
07:47, 25 березня 2014Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні проведе засідання Уряду.
Яценюк сьогодні проведе засідання уряду / lenta-ua.net
Кабінет міністрів України на своєму засіданні має намір затвердити й передати до парламенту як невідкладні проекти законів про державні закупівлі, про внесення змін до бюджету на 2014 рік, а також про внесення змін до Податкового кодексу в частині ставок деяких податків і зборів.
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