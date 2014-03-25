В Одеській області розпочато розслідування за фактом нападу невідомих на базу ДСНС

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, співробітники управління боротьби з організованою злочинністю обласного управління МВС за гарячими слідами затримали організатора угруповання і активних його членів, які скоїли 24 березня збройний напад на базу.

У зловмисників вилучено карабін, викрадений у охоронця бази, а також рушницю, ніж, пістолети, набої, бінокль, маски, радіостанції, бронежилети і арбалет зі стрілами.Читайте такожДепутат облради: Співробітники ФСБ РФ мають намір реалізувати "кримський сценарій" в Одесі

«Завдяки чіткому виконанню своїх посадових обов'язків вартового, який відкрив попереджувальний вогонь, злочинців вдалося зупинити. Намагаючись зникнути, вони відстрілювалися», - повідомили в управлінні.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня у селі Жеребкове Ананьївського району Одеської області група з більш як 10 зловмисників напала на базу ресурсного забезпечення і аварійно-рятувальних робіт Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Невідомі були у камуфляжі, серед яких - кілька чоловіків у масках. Вони напали на вартового, відібрали у нього карабін і набої, другий вартовий зробив попереджувальні постріли в повітря, невідомі зникли.Читайте такожФСБ РФ готує спецгрупи для дестабілізації ситуації в східних регіонах України - журналіст

Правоохроронцям, яких було піднято по тривозі, вдалося затримати трьох нападників.

За неофіційними даними, на цій базі зберігається частина військового забезпечення, що залишилося після розформовування військових частин Міністерства з надзвичайних ситуацій.