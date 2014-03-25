Кримські судді подають заяви на переведення на континентальну Україну - Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістів щодо того, що кримські суди вже почали розглядати справи за російським законодавством, і чи не є у зв’язку з цим дії кримських суддів, які складали присягу Україні, державною зрадою, і чи притягуватимуть їх до відповідальності.

“Відповідний закон ще не ухвалений. Вчора пройшла підготовча перша група по закону, який визначає статус і права людини на тимчасово окупованих територіях”, - сказав Соболєв.

Водночас він зауважив, що на судді, які перебувають на тимчасово окупованій території, подали заяви на переведення на континентальну частину України.

“Це так само стосується прокурорських працівників. І, без сумніву, це питання передислокації наших військ”, - сказав депутат.

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За словами Соболєва, що вчора надійшла інформація про те, що дві третини кримських суддів вже подали заяви про переведення на континентальну Україну, також це стосується більшості працівників Генеральної прокуратури і всіх прокурорів, які працюють у Криму.

Соболєв також зауважив, що указами президента РФ Володимира Путіна “фактично визначено, що всі ключові державні посади у Криму обійматимуть виключно громадяни Російської Федерації, більше того, яких будуть завозити на територію Криму”.