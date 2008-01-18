Чому Добкін хрестився на панахиді по Кушнарьову лівою рукою (фото)
11:31, 18 січня 2008Політика
2564 0
Харківський мер не поїхав до Лужкова
Харківський міський голова Михайло Добкін не зміг взяти участі в засіданні Оргкомітету форуму «Мегаполіс XXI століття» у Москві, куди він був запрошений у числі мерів кількох українських міст: Запоріжжя, Дніпропетровська, Луганська, Херсона, Миколаєва та Донецька.
М.ДОБКІН змушений був відкласти поїздку до Москви через серйозну причину – напередодні мер зламав праву руку. Як пояснив кореспонденту УНІАН один з представників міської влади, травму М.ДОБКІН отримав напередодні, "невдало взявшись за поручень на східцях у своєму домі".
На заходи, приурочені річниці смерті Євгена Кушнарьова, які проходили у Харкові 17 січня, М.ДОБКІН прийшов у гіпсі. На панахиді мер хрестився лівою рукою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter