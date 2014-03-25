У МЗС сподіваються, що Росія дотримає слова й не нападе на континентальну Україну

В МЗС України сподіваються, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав правду, коли обіцяв, що Росія не має намірів вторгатися на континентальну частину України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.

“Ми бачимо, що російська політика непередбачувана, і це підтвердила вся міжнародна спільнота. Ми сподіваємося, що пан Лавров, кажучи, що Росія не має планів подальших військових дій, говорить про сильну позицію Росії, і що вони цим обмежаться“, - сказав Лубківський.

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Також він додав, що у разі нападу російських військ Україна захищатиметься.

Лубківський додав, що в Україні не порушують жодних прав іноземців, а заяви представників російської влади про утиски іноземців є спекуляціями.

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Як повідомляв УНІАН, 24 березня міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров запевнив в.о. міністра закордонних справ України Андрія Дещицю, що Росія не нападе на Східну Україну.

За словами Лаврова, Росія не має наміру використовувати військову силу в східних і південних областях України.