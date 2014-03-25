Польський посол: Санкції проти РФ вдарять і по європейській економіці

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав посол Польщі в Україні Генрік Літвін.

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“Європейський Союз має сильні економічні зв'язки з Росією, такі зв'язки є і у Польщі. Є цілі сектори польської економіки, які дуже сильно пов'язані з Росією, і без таких зв'язків Польща матиме серйозні клопоти. Але одночасно зрозуміло, що найбільш серйозною загрозою є відсутність стабільності. І це велика загроза також для економіки європейських країн. Тому мені здається, що будуть вживатися захисні заходи для деяких секторів економіки”, - сказав Літвін.

За словами посла, підтримка України з боку Євросоюзу проявляється не лише у санкціях проти Росії, але й у наданні допомоги Україні.

“Європейський Союз був створений не як структура для проведення енергійної зовнішньої політики, а як структура для мінімізації конфліктних ситуацій всередині Євросоюзу. Тому в Європейському Союзі немає сильних інструментів зовнішнього впливу. А відтак, Європейський Союз може дуже багато зробити, допомагаючи Україні і, можливо, більше, ніж коли захоче шкодити іншим країнам. Усе буде залежати від подальшого розвитку конфлікту між Україною та Росією”, - сказав Літвін.