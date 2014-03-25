МЗС України стурбоване активізацією фашизму та ксенофобії в Росії

Міністерство закордонних справ України занепокоєне збільшенням проявів фашизму та ксенофобії у Російській Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Не можуть не викликати занепокоєння прояви фашизму, ксенофобії, факти правопорушень за етнічною ознакою у Російській Федерації, що почастішали”, - сказав Перебийніс.

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За його словами, у 2013 році в Росії суттєво зросли та посилилися ксенофобські настрої та активність праворадикальних угруповань.

Він зазначив, що різким зростанням ксенофобії та нетерпимості у російському суспільстві відзначилися проведені 4 жовтня 2013 року, у День народної єдності, в Москві та інших містах Росії традиційні “Русские марши”, які супроводжувалися «свастикою, символікою дивізій СС».

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Перебийніс нагадав, що у 2013 році від расистського і неонацистського мотивованого населення, за даними інформаційно-аналітичного центру “СОВА” загинула 21 особа і було поранено 178 осіб, 9 осіб отримали серйозні погрози вбивством.

Він також зазначив, що торік напади відбувалися у 32 регіонах РФ. За рівнем насилля, як і раніше, лідирують Москва (8 вбитих, 53 поранених) і Санкт-Петербург (3 вбитих, 32 поранених). Крім того, багато людей постраждало у Ліпецьку, Московській і Челябінській областях, Краснодарському краю.

Перебийніс повідомив, що на початку 2014 року від ксенофобського насилля постраждали 14 осіб у шести регіонах Росії, шестеро з них загинули.

Він зазначив, що у РФ на пам'ятниках радянським воїнам та у публічних місцях все частіше з'являється фашистська свастика та здійснюються акти вандалізму.

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Крім того, за його словами, відзначається зростання кількості проявів антисемітизму. Праворадикальні групи поширюють у РФ антисемітську літературу, у блогах та соціальних мережах містяться заклики до єврейських погромів.

Перебийніс зазначив, що у 2013 році в Росії зросла кількість жертв релігійної ксенофобії - 24 особи були поранені.

Він також зауважив, що в Росії спостерігається значне напруження між православними та мусульманами.