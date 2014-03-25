30 березня Севастополь перейде на московський час
Місто Севастополь в ніч на 30 березня перейде на московський час.
Як передає кореспондент УНІАН, рішення встановити на території міста Севастополя порядок обчислення часу відповідно до другої годинної зони (московський час) із переведенням годинникової стрілки 30 березня 2014 року о 2.00 на 2 години вперед прийнято сьогодні, під час засідання позачергової сесії міської ради Севастополя, що назвала себе Законодавчими Зборами міста.
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У рішенні говориться, що воно приймається (тимчасово, до ухвалення постанови Уряду Російської Федерації про приєднання міста федерального значення Севастополя до відповідної годинної зони) з метою врегулювання питання щодо обчислення часу на території міста федерального значення Севастополь після прийняття до Російської Федерації в перехідний період.
Депутати з метою адаптації до нового порядку обчислення часу доручили Севастопольській міській державній адміністрації розробити розклад роботи дитячих дошкільних і шкільних установ, інших підприємств, установ і організацій з урахуванням встановлення режиму роботи на одну годину пізніше.
Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії. На питання референдуму відповідали і жителі Севастополя.
17 березня депутати Севастопольської міськради ухвалили рішення про «Про статус міста-героя Севастополя» і звернулися до Російської Федерації з проханням про прийняття міста до складу Росії як суб'єкта РФ зі статусом міста федерального значення.
Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще за кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму.
Розпущений Верховною Радою України Кримський парламент ухвалив рішення про перехід півострова з київського на московський час із 30 березня.