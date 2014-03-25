Румунія наполягає на бойовій готовності НАТО в Східній Європі

Міністр оборони Румунії Мірча Душа знову закликав Північноатлантичний альянс підвищити боєготовність в країнах, що межують з Україною, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

"В Румунії, Польщі та інших країнах, що мають кордон з Україною, повинні перебувати військові потужності для здійснення оперативної діяльності НАТО в цьому регіоні", - заявив Душа у вівторок, 25 березня, в Бухаресті на конференції агентства НАТО з комунікації та інформації.

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За словами міністра, він винесе відповідні пропозиції на саміт НАТО у вересні. Душа підтвердив, що компоненти системи протиракетної оборони США будуть встановлені в Румунії, як і передбачалося, у 2015 році.

У зв'язку з кризою в Україні було б розумно прискорити давно заплановану Бухарестом покупку 48 винищувачів типу F-16 (Fighting Falcon), підкреслив Мірча Душа. Але пройде чимало часу, перш ніж Румунія зможе використовувати ці бойові машини, оскільки для цього потрібна спеціальна підготовка пілотів та модернізація наземної інфраструктури, відзначає агентство dpa.