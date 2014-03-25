Яценюк на пляшці горілки пояснив, як робиться бандитський бізнес

25 березня на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розповів про злочинні схеми з продажем фальсифікованої горілки, у яких брали участь представники минулої влади, передає кореспондент ТСН. Про це пише ТСН.ua.

Яценюк приніс на засідання навіть наочний приклад – пляшку фальсифікованої горілки, з продажу якої жодна гривня податку не потрапила до бюджету.

"Чудова пляшка горілки, продається вона по мінімальній встановленій державою ціні. Вона не може коштувати дешевше, оскільки це мінімальні витрати. Але, відкриваєш цю пляшку – і бачиш під кришкою 5 грн. Це гроші, які не потрапили до бюджету. З цієї пляшки не заплачено ні однієї гривні податку. Системний бандитський бізнес по розливу горілки вираховується не десятками, а сотнями мільйонів доларів США", - пояснив Яценюк.

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Прем'єр розпорядився відкривати кримінальні справи проти всіх громадян, задіяних у цій та іншій злочинних схемах. Те саме розпорядження Яценюка стосується і так званих "податкових ям", у яких були задіяні представники вищої ланки колишнього уряду України.

Нагадаємо, Арсеній Яценюк пропонує відмовитися від використання акцизних марок в Україні і ввести електронний облік підакцизних товарів.