У Придністров'ї заговорили про збитий український безпілотник

У Придністров'ї заговорили про збитий розвідувальний безпілотний літальний апарат, який нібито був запущений з території України та здійснював відео - та фотозйомку території Придністров'я.

Про це повідомляє прес-служба Комітету державної безпеки (КДБ) невизнаної республіки.

"На підставі попередніх даних встановлено, що запуск БПЛА був здійснений з території України групою осіб, які ймовірно мають відношення до оперативно-технічних підрозділів Служби безпеки України, Генерального штабу Міністерства оборони України, або до прихильників «Правового сектора» з метою проведення розвідувальних дій на території Придністровської Молдавської Республіки", - зазначають у повідомленні.

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У невизнаній республіці відзначають, що змогли нейтралізувати безпілотний літальний апарат, а фахівці КДБ відновили й розшифрували відеозапис з нього.

"КДБ ПМР підкреслює, що в разі спроб незаконного перетину державного кордону ПМР, в тому числі повітряного кордону, визначеної Законом ПМР «ПРО державної кордоні» від 10 червня 2013 року, Придністров'я залишає за собою право застосовувати всі доступні законні способи її захисту", - додають в прес-службі.