Чеські депутати не визнають анексію Криму
23:37, 25 березня 2014Політика
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Палата депутатів чеського парламенту відкидає насильницьку анексію частини території України – Криму з боку Російської Федерації.
Чеські депутати не визнають анексію Криму / REUTERS
«Такі дії є порушенням міжнародного права», – йдеться упостанові, яку сьогодні ухвалила нижня палата парламенту Чеської Республіки, передає Радіо Свобода.
Депутати також підтримали уряд Чехії в переговорах у рамках співпраці з Європейським союзом і НАТО, іншими міжнародними організаціями у вирішення питань, які стосуються України.
Ухваленням окремої постанови закінчилися кількаденні дебати депутатів щодо окупації Криму.
За ухвалення постанови проголосував 121 депутат із 179 присутніх у залі засідань. Проти були комуністи і один депутат від партії лівого спрямування Úsvit («Світанок»).
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