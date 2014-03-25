Чеські депутати не визнають анексію Криму

«Такі дії є порушенням міжнародного права», – йдеться упостанові, яку сьогодні ухвалила нижня палата парламенту Чеської Республіки, передає Радіо Свобода.

Депутати також підтримали уряд Чехії в переговорах у рамках співпраці з Європейським союзом і НАТО, іншими міжнародними організаціями у вирішення питань, які стосуються України.

Ухваленням окремої постанови закінчилися кількаденні дебати депутатів щодо окупації Криму.

За ухвалення постанови проголосував 121 депутат із 179 присутніх у залі засідань. Проти були комуністи і один депутат від партії лівого спрямування Úsvit («Світанок»).