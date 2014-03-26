МВС розслідує правомірність застосування зброї при затриманні Сашка Білого - Аваков

«Разом з тим, я наполягаю на тому, що сьогодні будь-яка людина, в руках якої знаходиться незареєстрована зброя, є злочинцем. Незалежно від кольору партійного прапора або проголошуваних гасел. Як би він себе не називав, хоч «Правим сектором», хоч «Самообороною Майдану». Кожен злочинець повинен бути і буде роззброєний і притягнутий до відповідальності суворо за законом. Інакше ми порядок на вулиці не повернемо!», - додав Арсен Аваков.

Як повідомляв УНІАН, близько 9 ранку 25 березня сектор зв'язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області повідомив, що тіло Музичка (Сашка Білого) з вогнепальними пораненнями в серце було виявлене сьогодні вночі недалеко від села Бармаки поблизу Рівного. За попередньою версією міліції, Музичка розстріляли невідомі, які приїхали на трьох мікроавтобусах. Також було повідомлено, що міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 ККУ (вбивство).

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Разом з тим рівненські активісти «Правого сектора» заявили, що Музичка «планомірно вбили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і звинувачують у цьому міністра внутрішніх справ Авакова.

Лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош виступив з вимогою негайної відставки Авакова, а також арешту всіх причетних до вбивства Музичка, у тому числі командира спецпідрозділу УБОЗ «Сокіл».

Разом з тим перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов повідомив, що Музичко був смертельно поранений з власної зброї під час проведення спецоперації спецпідрозділом УБОЗ «Сокіл» на території Рівненської області із затримання членів організованої злочинної групи.