Сьогоднішнє засідання Ради достроково закрили

Як передає кореспондент УНІАН, зазвичай по середах парламент працює до 14 годин.

У той же час станом на 12.18 були розглянуті всі питання, передбачені порядком денним. Читайте такожЗавтра в Раді Яценюк розповість про антикорупційні закони, ухвалені Кабміном Наступне засідання парламенту відбудеться завтра о 10 годині.

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