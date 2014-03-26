Сьогоднішнє засідання Ради достроково закрили
12:53, 26 березня 2014Політика
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Як передає кореспондент УНІАН, зазвичай по середах парламент працює до 14 годин.
Засідання Ради достроково закрито / inpress.ua
У той же час станом на 12.18 були розглянуті всі питання, передбачені порядком денним.
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Наступне засідання парламенту відбудеться завтра о 10 годині.
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