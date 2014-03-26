Нелегітимну прокурорку Криму оголосили в розшук

Анкета нелегітимної прокурорки Криму з'явилася у розділі "Особи, що переховуються від органів виконавчої влади" на сайті МВС.

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Її підозрюють у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Покарання за ці злочини передбачає до 10 років позбавлення волі.