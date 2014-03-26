Нелегітимну прокурорку Криму оголосили в розшук
13:22, 26 березня 2014Політика
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На офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України з'явилась інформація про розшук незаконної прокурорки Криму Наталі Поклонської.
Поклонську оголосили в розшук / МВД
Анкета нелегітимної прокурорки Криму з'явилася у розділі "Особи, що переховуються від органів виконавчої влади" на сайті МВС.
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Її підозрюють у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Покарання за ці злочини передбачає до 10 років позбавлення волі.
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