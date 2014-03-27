ЦВК зареєструвала спостерігачів від ОБСЄ на президентських виборах

Як передає кореспондент УНІАН, реєстрація спостерігачів відбулась під час сьогоднішнього засідання ЦВК.

Розглянувши клопотання 5 громадських організацій, ЦВК надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів президента: всеукраїнській громадській організації “Комітет виборців України” - на території України, громадській організації “УДАР” - на території 24 регіонів, а громадським організаціям “Концептгруп” та “За народовладдя” - на території Києва.

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Разом з тим, всеукраїнській громадській організації “Центр підтримки громадських ініціатив” ЦВК відмовила в наданні дозволу мати офіційних спостерігачів, оскільки у поданих нею документах було виявлено порушення відповідних вимог чинного законодавства.