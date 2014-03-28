Голова Бундестагу порівняв Тимошенко з Януковичем

Про це повідомляє ТСН з посиланням на інформаційне агентство Spiegel Online.

На думку голови Бундестагу, висловлювання, які дозволяє собі Тимошенко в телефонній розмові, яка нібито відбулася між нею і Нестором Шуфричем і був оприлюднений, "підтверджують підозри, що вона так само мало підходить для політичного керівництва України, як і скинутий з президентського поста Віктор Янукович".

Також німецький політик зазначив, що зараз Україна потребує такого президента, який здатний об'єднати країну.