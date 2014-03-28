СБУ прийняла рішення про видворення з України політтехнолога Шувалова

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ

В повідомленні наголошується, що, відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Службою безпеки України прийнято рішення про скорочення терміну перебування та примусове видворення з України громадянина Російської Федерації Шувалова. Таке рішення обумовлено діями громадянина РФ, які завдають шкоди національній безпеці через втручання в інформаційну сферу держави та сепаратистські прояви.

Відповідно до вимог Закону України, за вчинення правопорушень Шувалов зобов’язаний протягом п’яти днів залишити територію України.

“У випадку невиконання рішення І.Шувалов буде видворений за межі України за рішенням суду”, - йдеться в повідомленні.