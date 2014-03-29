Кличко йде у мери Києва

12:39, 29 березня 2014
Політика
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Кличко вирішив балотуватись у мери Києва.

він хоче зробити Київ справжньою європейською столицею / REUTERS

Лідер партії "УДАР" Віталій Кличко балотуватиметься у мери Києва. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це він, сказав виступаючи на з'їзді партії «УДАР» у Києві.

«Я прийняв виважене рішення - балотуватися на посаду мера Києва», - наголосив Кличко.

За його словами, він хоче зробити Київ справжньою європейською столицею, оскільки всі реформи в Україні починаються саме з Києва. 

«Усі реформи, всі починання починаються у країні зі столиці», - зауважив Кличко.

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