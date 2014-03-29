Тігіпко побачив перетворення Партії регіонів у "приватне підприємство"

Так народний депутат, кандидат в президенти України Сергій Тігіпко прокоментував для журналістів підсумки з'їзду Партії регіонів, що відбувся 29 березня в Києві, повідомляє прес-служба політика.

"Якщо партія недемократична, вона обов'язково виростить наступного Януковича. Сьогодні для мене це не партія, а приватне підприємство", – підкреслив Тігіпко.

На думку політика, Партія регіонів дуже важлива для Південного Сходу і всієї України.

"Маючи вплив на Південному Сході, партія може об'єднати країну. А це найголовніше сьогодні. Партія регіонів має можливості боротися з сепаратизмом відкрито, потужно і жорстко, якщо захоче це робити", – заявив Тігіпко.

Політик вважає, що рішення з'їзду щодо висунення кандидата на пост президента не відображає реальних настроїв у місцевих партійних організаціях і ставить їх у дуже складну ситуацію.

"Не знаю, як почуватимуться представники Партії регіонів у центрі і на заході України. Як вони будуть підтримувати політиків, які з такими гаслами виходять на з'їзд. Я про цих людей думаю, а президія сьогодні про них не думала", – сказав Тігіпко.

За його словами, три обласні організації мобілізувалися повністю, в той час як з інших областей взагалі не приїхали делегації. Як стало відомо, із 352 делегатів на з'їзд 120 осіб прибули з Донецької області, 90 осіб з Харківської області та 65 осіб з Дніпропетровської.

"Зазвичай ці три організації мали одну третину голосів, а сьогодні це було дві третини голосів. Інші просто побоялися приїхати, бо з таким кандидатом потім додому можна не повертатися", – підкреслив Тігіпко.

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Політик також розповів, що коли напередодні збиралася політрада Партії регіонів, всі кричали "Давайте таємне голосування", тому що люди будуть боятися голосувати.

"Думаю, що після сьогоднішнього з'їзду партія дуже багато втратить", – резюмував Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, делегати з'їзду Партії регіонів, який проходив сьогодні, прийняли рішення підтримати як єдиного кандидата від цієї політичної сили на посаду президента України екс-главу Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна.