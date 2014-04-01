В готелі «Дніпро» після активістів «Правого сектора» залишилася вибухівка - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков заявив в коментарі журналістам перед засіданням уряду.

«Сьогодні вранці представники «Правого сектора» покинули територію готелю «Дніпро» без зброї і в супроводі СБУ... Був проведений обшук (у готелі «Дніпро»), виявлено кілька елементів зброї, а також саморобний вибуховий пристрій», - зазначив міністр.

Крім того, Аваков повідомив, що представник «Правого сектора», який стріляв у центрі Києва, був п'яний і почав неадекватно себе поводити під час перевірки документів.

Аваков додав, що один з поранених після стрільби перебуває у важкому стані з потрійним вогнепальним пораненням.

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Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 31 березня міністр внутрішніх справ Аваков повідомив в Facebook, що біля ресторану «Мафія», в декількох десятках метрів від Майдану Незалежності, «якийсь Орест з «Правого сектора», за свідченням очевидців, відкрив стрілянину. Поранених троє - двоє важко. Серед поранених - двоє бійців Самооборони Майдану, заступник голови Київміськадміністрації Богдан Дубас. Причини стрілянини невідомі. Поранені в лікарні. Стрілець був заблокований в туалеті кафе іншими активістами. До прибуття міліції в кафе прибутку готелю «Дніпро» важко озброєні представники «Правого сектора» - розсунувши блокуючих, його вивели через утворений коридор і відвели в готель «Дніпро».

Також у МВС повідомили, що в столичному готелі "Дніпро" виявлено зброю.