ЦВК не ухвалила рішення про реєстрацію Яроша кандидатом у президенти України

Продовження: ЦВК зареєструвала Яроша кандидатом на пост президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» протокольне рішення про проведення подальшої перевірки банківського документу, який підтверджує внесення грошової застави Ярошем на предмет встановлення особи платника грошової застави, проголосували 8 членів ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» протокольне рішення про проведення подальшої перевірки банківського документу, який підтверджує внесення грошової застави Ярошем на предмет встановлення особи платника грошової застави, проголосували 8 членів ЦВК.

Після того як член ЦВК Тетяна Лукаш проінформувала членів комісії, що Ярош як самовисуванець подав повний пакет документів включно з довідкою про внесення грошової застави в розмірі 2,5 млн грн 29 березня цього року, член ЦВК Жанна Усенко-Чорна під час обговорення цього питання зазначила, що вона не отримала документів щодо внесення грошової застави саме Ярошем. Вона також попросила Лукаш ознайомити членів ЦВК з документом, який засвідчує, що кошти перераховував саме Ярош.Читайте такожЦВК зареєструвала Тягнибока кандидатом у президенти

Своєю чергою Лукаш зазначила, що має лише усну інформацію з відділення банку щодо перерахування коштів. Вона також додала, що всі вимоги щодо реєстрації Яроша кандидатом у президенти виконані, й відсутність письмової довідки про внесення саме ним грошової застави не є підставою у відмові реєстрації.

Усенко-Чорна зауважила, що ЦВК має час, аби з'ясувати, чи повною мірою дотримано вимог закону в цьому питанні. Оскільки на вирішення питання щодо реєстрації кандидата ЦВК дається 5 днів з моменту прийняття документів, вона нагадала, до Ярош подав документи до ЦВК 29 березня, а отже у ЦВК ще є час на прийняття рішення стосовно його реєстрації.

Лукаш зазначила, що їй не принципово, аби постанова щодо реєстрації Яроша кандидатом в президенти розглядалася саме сьогодні.Читайте такожЦВК зареєструвала Гриценка, Королевську та Богомолець кандидатами на пост президента України

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Ярош як самовисуванець подав до ЦВК документи на реєстрацію кандидатом у президенти на позачергових виборах 25 травня 2014 року.

Ярош приніс повний пакет документів включно з довідкою про внесення ним грошової застави у розмірі 2,5 млн грн.