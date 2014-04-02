Керрі демонстративно порушив протокол комісії Україна-НАТО, пропустивши виступати спочатку Дещицю

Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбук журналіст Юрій Бутусов.

«Одразу після Расмуссена виступає наш міністр закордонних справ Андрій Дещиця. Сталося кричуще порушення дипломатичного протоколу. Замість держсекретаря США Керрі - представника країни НАТО, лідера НАТО, в останній момент слово надано країні - партнеру НАТО! Протокол тут жорсткий - і немає сумніву, що ця помилка була зроблена навмисно, для демонстрації високого рівня прийому української делегації в НАТО. Керрі виступить після МЗС України», - написав Бутусов.

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Журналіст зазначив, що головний український дипломат вільно виступав англійською мовою. Українські журналісти свої питання також ставили англійською.

«Дещиця всю прес-конференцію говорить по-англійськи, і українські журналісти теж ставлять питання по-англійськи. Мені це дуже подобається", - написав Бутусов.