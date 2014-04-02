В ЄС спростували інформацію про ратифікацію політичної частини Угоди з Україною на цьому тижні

Про це УНІАН заявив прес-секретар Представництва Євросоюзу в Україні Давид Стулік.

«Ця інформація не відповідає дійсності , - зазначив пре -секретар.

Як повідомляв УНІАН, раніше на прес-конференції в Києві перший радник, керівник секції економічного, регіонального та соціального розвитку представництва Європейського Союзу в Україні Хосе Роман Леон Лора припустив, що Європарламент може цього тижня ратифікувати політичну частину Угоду про асоціацію з Україною.

Читайте такожПідписання угоди з ЄС збереже цілісність України - представник при ЄС

Угода була підписана 21 березня в Брюсселі прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і главами держав і урядів Європейського Союзу.

За підсумками церемонії підписання Яценюк заявив, що Україна відразу після президентських виборів буде готова підписати й економічну частину угоди.

Наприкінці березня комісар ЄС з питань розширення та політики добросусідства Штефан Фюле заявив, що економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом може бути підписана вже в червні.