Європарламент може ратифікувати політичну частину Угоди з Україною цього тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив перший радник, керівник секції економічного, регіонального та соціального розвитку Представництва Європейського Союзу в Україні Хосе Роман Леон Лора.

Читайте такожФюле: економічну частину асоціації з Україною можуть підписати в червні"21 березня Рада міністрів Європейського Союзу ухвалила рішення підписати Угоду про асоціацію з Україною... Заключний акт має набрати чинності як тільки буде ратифікований парламентом. Сподіваємося, що це станеться цього тижня, і, якщо я не помиляюся, угода набуде чинності найближчим часом", - сказав чиновник.

Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС 21 березня. Свої підписи під нею поставили прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і 28 лідерів країн Європейського союзу.

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, розділи Угоди, які були підписані, складаються з: Преамбули, Статті 1, Заголовків І (Загальні принципи), ІІ (Політичний діалог і реформи, політична асоціація, співпраця і зближення у зовнішній та безпековій політиках) та VII (Інституційні, загальні та заключні положення).

Як повідомлялося, Україна та ЄС планували підписати Угоду про асоціацію ще на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 29 листопада 2013 року. За тиждень до підписання уряд призупинив процес євроінтеграції. Це спричинило масові акції протесту в Україні, які завершились усуненням від влади президента Віктора Януковича.