Коломойський подякував правоохоронцям Дніпропетровщини за професіоналізм
23:00, 02 квітня 2014Політика
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Голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський прокоментував інформацію про нібито невдоволення мешканців області кадровими призначеннями в правоохоронних структурах
Коломойський подякував правоохоронцям Дніпропетровщини за професіоналізм
"Не знаю, про які невдоволення говорив пан Філатов (заступник голови Дніпропетровської ОДА, - УНІАН) і на яку "громадськість" він посилався. Мені мій заступник, про це нічого не доповідав.
Я, зі свого боку, за цей місяць роботи з діючими керівниками правоохоронних органів області можу висловити їм лише подяку.
І, в першу чергу, керівникові обласної міліції Георгію Гогуадзе.
Насамперед завдяки діям Дніпропетровської міліції, їх коректності, толерантності, патріотизму - в області вдалося уникнути напруги і неприємних подій, подібних на ті, які відбувалися в інших регіонах країни", - заявив очільник Дніпропетровької ОДА.
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