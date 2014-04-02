Коломойський подякував правоохоронцям Дніпропетровщини за професіоналізм

"Не знаю, про які невдоволення говорив пан Філатов (заступник голови Дніпропетровської ОДА, - УНІАН) і на яку "громадськість" він посилався. Мені мій заступник, про це нічого не доповідав.

Я, зі свого боку, за цей місяць роботи з діючими керівниками правоохоронних органів області можу висловити їм лише подяку.

І, в першу чергу, керівникові обласної міліції Георгію Гогуадзе.

Насамперед завдяки діям Дніпропетровської міліції, їх коректності, толерантності, патріотизму - в області вдалося уникнути напруги і неприємних подій, подібних на ті, які відбувалися в інших регіонах країни", - заявив очільник Дніпропетровької ОДА.