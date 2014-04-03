Японія натякнула РФ на референдум на Курилах і нагадала про українців Далекого Сходу

Тепер Токіо слід вважати "брехливими" обіцянки президента РФ Володимира Путіна з приводу переговорів щодо Курил, вважає міністр.

Більшість японців вважає, що дії Росії щодо України було визначено експансіоністським геном, який міститься у політичній ДНК Росії, а не особистою позицією Путіна і характером української кризи, пише Коїке у Project-syndiate. Японію дана ситуація турбує як єдину у G7 країну, що має територіальну суперечку з Росією, повідомляє NEWSru.com.

Острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї опинилися під контролем СРСР після Другої світової війни, нагадує вона. "І, як скрізь у Росії, їхні жителі були бідняками, що страждали від некомпетентного і корумпованого уряду, чи то комуністи чи сьогоднішні капіталісти", - стверджує екс-міністр.

Коїке називає "дивною історичною іронією" той факт, що на суперечних територіях живе багато етнічних українців. "Якби референдум про незалежність відбувся на острові Ітуруп, де близько 60% жителів мають коріння в Україні, Путін визнав би результат так само легко, як у Криму?" - запитує політик.

Юріко Коїке нагадала, що після приходу до влади у 2012 році прем'єра Сіндзо Абе уряд Японії намагався налагодити відносини з Путіним у надії на серйозні переговори щодо північних територій. "Але тепер, коли Путін зробив свої плани імперської реставрації чіткими й прозорими, ці надії стали мертвонародженими", - вважає екс-міністр оборони.

Наслідки переходу Криму під російську юрисдикцію мають важливі нюанси для відносин між азіатськими державами, особливо показовою, на думку Коїке, є реакція Китаю. "Кожна країна в Азії повинна зробити тільки один висновок з мовчазного схвалення Китаєм захоплення Путіним кримської землі: Китай теж вважає, що сильний завжди правий, і може так само діяти на суперечних територіях, будь то у Південно-Китайському морі або індійських Гімалаях", - йдеться у статті.

Японія, за словами екс-міністра оборони, має намір працювати з партнерами у G7, щоб "нерозумні амбіції Путіна не поставили під загрозу інші частини України". Поки що, нагадує вона, у Токіо прийнято рішення надати Києву 1,5 млрд доларів економічної допомоги.

Тим часом, відзначає екс-міністр, Росія повертається до "стагнації пізньої радянської епохи", а Путін бере на озброєння девіз Леоніда Брежнєва "триматися за те, що маємо". Це, на думку Коїке, означає, що слова Путіна про угоду з Японією щодо Курильських островів так само брехливі, як і його запевнення, що росіяни у Криму перебували в небезпеці і потребували захисту російських військ.