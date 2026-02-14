Результат війни визначить лише одна річ, і це не мирні переговори, - польський міністр

Росія готова визнати українців лише як субетнічну групу в межах російської нації, вважає Сікорський.

Результат війни в Україні визначить те, "хто перший зламається". Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській конференції з безпеки. Його цитує The Guardian.

"Путін каже, що хоче миру, і в певному сенсі… кожен диктатор і кожен завойовник хоче миру: якщо ви здастеся і капітулюєте, у вас буде мир. Але питання в тому, за яких умов", – заявив він.

На думку Сікорського, Росія готова "терпіти українськість" як провінційну версію російської культури, але Росія (або принаймні Путін) не терпітиме Україну, як окрему націю з власною ідентичністю, історією, інтересами та зовнішньою політикою.

Відео дня

"Питання в цій війні: хто першим зламається?" - переконаний Сікорський.

Як зазначає польський міністр, українці успішно тримають оборону на фронті, обмежуючи російські просування дуже незначними площами у масштабі війни. Сікорський також не вірить, що російські удари по українській енергетиці принесуть росіянам перемогу, адже в минулих війнах терор цивільного населення у тилу ворога теж не призводив до політичного колапсу супротивника.

"Отже, справжнє питання полягає в тому, коли у Путіна закінчаться ресурси для ведення цієї війни. А тріщини в російській економіці починають проявлятися", – зазначив Сікорський.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, за словами президента Зеленського, кожен кілометр окупованої території обходиться Росії приблизно у 170 загиблих або тяжкопоранених солдатів. Такі значні втрати демонструють високу ціну, яку Росія платитиме за кожен метр української землі, і підтверджують, що Україна не зазнає поразки.

Також ми розповідали, що Росія зараз проводить таємну мобілізацію, яка за масштабами перевищує 2022 рік. Окрім дурнів, які йдуть на фронт добровільно, значна частина новобранців залучається під різними формами примусу.

Вас також можуть зацікавити новини: