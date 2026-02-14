ЗСУ воюють проти 4 армій РФ: Волошин заявив про великі втрати ворога на півдні

Ворог втрачає доволі багато і особового складу, і озброєння та бойової техніки, зазначив речник Сил оборони.

На півдні України окупанти щодня втрачають приблизно 300-350 військовослужбовців і до сотні одиниць озброєння та військової техніки. Про це речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів в ефірі національного телемарафону.

Характеризуючи ситуацію на півдні України, він назвав її "доволі непростою", водночас, додав, "якихось різких змін обстановки не помічено".

"Сили оборони активно проводять контрдиверсійні і розвідувально-пошукові дії, щоб знищувати диверсійні групи, які намагаються інфільтруватися в тил нашої оборони. Тобто на півдні триває доволі запекла війна на декількох напрямках, зокрема на Гуляйпільському", - сказав він.

Щодо успіхів українських військових на цих напрямках, то, як зауважив Волошин, зараз там вони воюють проти трьох, а то й чотирьох російських армій. За його словами, 5-та, 29-та, 35-та і 36-та російські армії намагаються прорватися до Гуляйполя і взяти під контроль деякі населені пункти Запорізької області.

"Тобто вже три комплекти російських військових частин Сили оборони України тут фактично стесали. Тобто ворог втрачає доволі багато і особового складу, і озброєння, і бойової техніки", - сказав військовий.

Він додав, що на півдні росіяни щодня втрачають по 300-350 осіб до сотні одиниць озброєння та військової техніки.

Втрати РФ у війні

Як повідомляв раніше УНІАН, офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький розповів про шалені втрати РФ у Покровську. "Таку кількість знищених окупантів, я не знаю, в якій війні таке ще було, аби на одній такі невеликій ділянці всі поля, посадки, будівлі усіяні їхніми тілами", - наголосив військовий. За його словами, росіяни йдуть воювати через вплив пропаганди та постійної брехні з боку керівництва РФ.

Крім того, нещодавно у НАТО розкрили, скільки російських військових загинуло у війні в Україні. За словами посадовця Альянсу, втрати Росії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення становлять 1,3 мільйона військових. З них 350 тисяч осіб - загиблі. Він додав, що лише у 2025 році було вбито або поранено 400 тисяч російських солдатів.

Також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповідав, що росіяни не можуть значно збільшити чисельність війська через великі втрати. Він уточнив, що у 2025-му ворог виконав план комплектування своєї армії на 100% - це була мобілізація 406 тисяч осіб, а тим часом втрати росіян за цей період становили 410 тисяч.

