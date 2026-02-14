США погодили гарантії безпеки на 15 років, але Україна розраховує на більше, - Зеленський

Президент повідомив, що Україна працює з усіма партнерами над гарантіями безпеки.

Сполучені Штати Америки пропонують Україні гарантії безпеки на 15 років, а Україна розраховує на термін щонайменше у 30 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, Україна працює з усіма партнерами над гарантіями безпеки.

"Ми близькі в цілому з цим проєктом. Ми сьогодні зустрічалися з сенаторами. Сказали, що дуже хочемо збільшити гарантії безпеки щодо років, щоб вони були більш дієві для інвесторів. Для них потрібні гарантії, які були б довші, ніж п’ять-десять років. Сьогодні у нас є пропозиція від американської сторони на 15 років, ми хочемо мати 20 років плюс, 30–50. Дивлячись, на що піде адміністрація і Конгрес. Подивимось", - розповів він.

Мюнхенська конференція з безпеки - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Зеленський також заявив, що російського диктатора Володимира Путіна, окрім війни і завоювань, більше нічого не цікавить. За словами Зеленського, Україна робить усе, щоби зупинити війну та гарантувати безпеку, але проблема полягає у тому, що Путін ні в чому більше не зацікавлений.

Президент України додав, що наразі увага Путіна зосереджена на Україні, і ніхто з українців не вірить, що він коли-небуть облишить український народ у спокої.

