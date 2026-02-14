Вчені помилялися: розкрито таємницю загибелі давньої китайської цивілізації

Донедавна існувало переконання, що цивілізацію Шицзяхе знищили або агресивні сусіди, або посуха.

Китай - одна з найстаріших досі існуючих цивілізацій світу, якщо не найстаріша. Безперервна культурна традиція тут нараховує тисячі років, завдяки чому історія Китаю добре простежується далеко у глиб віків. Однак і тут є свої загадки без відповідей.

Тривалий час вчені не могли зрозуміти, чому зникла культура Шицзяхе – один з предків сучасної китайської цивілізації. Однак нове дослідження, результати якого опубліковані в журналі National Science Review, пропонують правдоподібну відповідь на це питання.

Культура Шицзяхе процвітала в середній течії річки Янцзи 4600-4200 років тому. Це була неолітична спільнота з великими поселеннями, де люди займалися землеробством, робили кераміку та будували укріплення. Для свого часу це було передове суспульство із високим рівнем технічного, економічного та соціального розвитку. Але раптом усе це зникло: міста спорожніли, а населення мігрувало в інші регіони. Довгий час вчені гадали, що винна посуха або вторгнення сусідів.

Нове відкриття базується на вивченні печерних утворень – сталактитів і сталагмітів – у центральному Китаї. Ці природні "архіви" зберігають інформацію про клімат минулого подібного до того, як і кільця на деревах. Аналіз показав, що після тривалої посухи настав період екстремальних злив, які тривали століттями. Дощі були настільки сильними, що річки вийшли з берегів, озера розлилися на значні території, а низинні землі перетворилися на болота. Це зробило регіон непридатним для життя та господарства.

Через повені кількість поселень різко зменшилася, населення скоротилося, і культура Шицзяхе занепала. Люди були змушені переміститися в сухіші райони, де могли продовжити життя. Дослідники порівняли кліматичні дані з археологічними знахідками і підтвердили: саме надмірні опади, а не посуха, знищили цю цивілізацію.

