Україна використає досвід Польщі для реформи місцевого самоврядування - Коморовський

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це сьогодні заявив Президент Польщі Броніслав Коморовський в ефірі TVP Info.

"Вже незабаром до Верховної Ради України буде направлений законопроект, підготовлений також за нашої участі", - сказав він.

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За словами Коморовського, в Україну вже виїхали польські експерти, які мають допомагати українцям з підготовкою цієї реформи. Він додав, що роками пропонував українцям велику реформу місцевого самоврядування "трохи у польському стилі". "У нас це виявилося ефективним елементом децентралізації країни, та, відповідно, передачі більших повноважень громаді. Виявилося також кращою формою розподілу коштів", - сказав він.