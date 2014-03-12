Коморовський про Путіна: Потенційного агресора треба затримати на початковому етапі

Президент Польщі Броніслав Коморовський закликає владу Російської Федерації на чолі з Володимиром Путіним замислитися над тим, чи варто приєднувати до складу Росії Крим, що може призвести до міжнародної ізоляції РФ.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Коморовський сказав в ефірі польського Радіо Зет.

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"Це Росія, Президент Путін повинні подумати про те, чи готові ризикнути та опинитися у довготривалому періоді міжнародної ізоляції в результаті отримання того, що, чесно кажучи, Росія й так частково мала", - сказав Коморовський.

Він зауважив, що Росія мала договір з Україною, завдяки якому могла утримувати у Криму свій Чорноморський флот.

За словами Президента Польщі, крім міжнародної ізоляції, Росії за приєднання Криму загрожують санкції та економічні проблеми.

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Коморовський наголосив, що Польща та інші західні держави ніколи не погодяться на приєднання Криму до Росії. "Потенційного агресора треба намагатись затримати на початковому етапі, на етапі, коли показуємо, що ми не є безпорадними і не погодимося на логіку завершених фактів. Тому Польща говорить, що абсолютно не визнає територіальних змін з порушенням міжнародного законодавства, не визнає від’єднання Криму від України. Це говорять усі держави світу та на додаток погрожують санкціями. Це потужна відповідь", - сказав він.

Водночас Президент Польщі назвав сумнівним швидке вирішення кризи в Україні. "Не думаю, що тут можливе якесь швидке рішення. Триває війна нервів і демонстрація м’язів, і важливо на цьому етапі не показати боягузтва та не допустити політичного дезертирства", -зазначив Коморовський.