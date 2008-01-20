Москва готова прийняти Тимошенко цієї середи

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ і міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ обговорили питання організації візиту прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.НЕМИРЯ повідомив сьогодні журналістам.

«У мене була коротка зустріч з міністром закордонних справ Росії ЛАВРОВИМ. Російська сторона підтвердила готовність прийняти прем`єр-міністра України вже 23 січня. Але якщо буде визначена інша дата з тих або інших причин, запрошення (Росії – УНІАН) залишається чинним, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Г.НЕМИРЯ зазначав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО найближчим часом уточнять дату візиту глави українського уряду до Москви.

Віце-прем`єр повідомив, що українська сторона одержала ноту Росії, в якій підтверджується запрошення прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО відвідати Москву 23 січня для переговорів у рамках підготовки засідання Міждержавної комісії Ющенко-Путін.