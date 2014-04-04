Кримчани залишились без гамбургерів - McDonald's призупинив роботу на півострові (фото)

17:02, 04 квітня 2014
Політика
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Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's призупиняє роботу в Криму і переводить співробітників на материк.

REUTERS

Перший заклад McDonald's в Україні було відкрито у 1997 році в Києві. З урахуванням ресторанів у Сімферополі, Севастополі та Ялті в 23 містах України працює 79 закладів мережі.

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