Кримчани залишились без гамбургерів - McDonald's призупинив роботу на півострові (фото)
17:02, 04 квітня 2014Політика
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Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's призупиняє роботу в Криму і переводить співробітників на материк.
Кримчани залишились без гамбургерів - McDonald's призупинив свою роботу на півострові/ REUTERS
Перший заклад McDonald's в Україні було відкрито у 1997 році в Києві. З урахуванням ресторанів у Сімферополі, Севастополі та Ялті в 23 містах України працює 79 закладів мережі.
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