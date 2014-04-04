На сайті МВС розмістили оголошення про розшук Курченка

Фото та дані бізнесмена Сергія Курченка розміщено на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі розшуку осіб, які переховується від органів прокуратури.

Зазначається, що Курченка розшукують за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 с.191 Кримінального кодексу, - привласнення, розтрата майна, скоєні в особливо великих обсягах або організованою групою.

Вказано, що запобіжний захід до вказаної особи - “постанова суду про дозвіл на затримання з метою приводу”.

Дата зникнення — 19 лютого 2014 р.

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Як повідомляв УНІАН, 6 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС викрило злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній ”Східноєвропейська паливно-енергетична компанія”, яка належить Курченку.

“Встановлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ ”Зовнітрансгаз”, ДП ”Петрол”, ПМП ”Петрол-ФОРВАРДІНГ” і ПП ”Армада-Плюс”) протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 млрд грн для їхньої переробки як давальницької сировини та подальшого ”реекспорту” за кордон”, - наголосив він.

За словами Авакова, фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 млрд грн.

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З метою прикриття злочинної діяльності було створено ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти без сплати податків легальним оптовим постачальникам пального.

Аваков повідомив, що за цими фактами відкрито 11 кримінальних проваджень у Криму, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та у Києві.

Під час обшуків вилучено 13 тис. тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи і комп’ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ.

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Крім цього, в Києві відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній ”СЄПЕК” збитків НАК ”Нафтогаз України” на суму 1 млрд 600 млн грн.

20 березня Генеральна прокуратура України оголосила підозру голові спостережної ради ГК “СЄПЕК” Курченку у спільному з іншими особами розкраданні майна державного підприємства ПАТ “Укргазвидобування”.