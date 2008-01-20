Луценко заявляє, що не жалкує про побиття Черновецького
"Так має зробити кожен..."
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не жалкує про побиття Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.
Про це він сказав у неділю в Івано-Франківську, повідомляє “5-й канал”.
"Я не жалкую з цього приводу і вважаю, що це чоловічий вчинок, який має робити кожен, хто хоче жити в чесній державі", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.
"Багато хто з нас у повсякденному житті відчуває як багато лайна і бруду навколо. І ми постійно жаліємося, що ось так пройдисвіти, брехуни і злодії керують нами, а чесні люди - якось мовчать. Я вважаю, що на відверту брутальну брехню треба відповідати", - пояснив свій вчинок міністр внутрішніх справ.
"Мова йде не про звичайну брехню під час політичних дебатів або десь там на вулиці. Мова йшла про засідання конституційного органу - Ради національної безпеки і оборони України, де розглядалося питання земельних афер. І людина, яка має відповідати за повне пограбування столиці України, кидає абсолютно брехливе звинувачення", - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.
"Я вважаю, що мовчати, дивлячись на брехню, досить. Не можна брехати, але не можна і терпіти брехунів", - додав міністр.