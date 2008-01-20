Луценко заявляє, що не жалкує про побиття Черновецького

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не жалкує про побиття Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це він сказав у неділю в Івано-Франківську, повідомляє “5-й канал”.

"Я не жалкую з цього приводу і вважаю, що це чоловічий вчинок, який має робити кожен, хто хоче жити в чесній державі", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

"Багато хто з нас у повсякденному житті відчуває як багато лайна і бруду навколо. І ми постійно жаліємося, що ось так пройдисвіти, брехуни і злодії керують нами, а чесні люди - якось мовчать. Я вважаю, що на відверту брутальну брехню треба відповідати", - пояснив свій вчинок міністр внутрішніх справ.

"Мова йде не про звичайну брехню під час політичних дебатів або десь там на вулиці. Мова йшла про засідання конституційного органу - Ради національної безпеки і оборони України, де розглядалося питання земельних афер. І людина, яка має відповідати за повне пограбування столиці України, кидає абсолютно брехливе звинувачення", - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

"Я вважаю, що мовчати, дивлячись на брехню, досить. Не можна брехати, але не можна і терпіти брехунів", - додав міністр.