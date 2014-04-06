У Сєвєродонецьку під час флешмобу побили прихильників єдності України - ЗМІ

Шестеро учасників флешмобу «З Україною в серці», який мали намір провести сьогодні, 6 квітня в Сєвєродонецьку, звернулися до міської лікарні за медичною допомогою. Про це повідомляє 0642.ua.

Усі вони постраждали в результаті зіткнення з проросійськими екстремістами.

Не менше тисячі осіб з прапорами Росії зібралися сьогодні у дворі міського палацу культури. Єдиною їх метою було розігнати учасників флешмобу «З Україною в серці», який збиралися провести кілька десятків проукраїнськи налаштованих сєвєродончан. Учасники флешмобу хотіли виконати гімн України. Але зробити це їм не дозволили екстремісти, які зайняли двір палацу культури. При появі людей з будь-якою українською символікою вони негайно розпочинали їх бити.

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Заклики до сьогоднішніх безладів звучали в соціальних мережах протягом декількох днів, у місті були розклеєні і роздані дві з половиною тисячі листівок, які закликали до цього. Однак міліція, на думку видання, не вжила належних заходів із забезпечення порядку. Не звернули на це належної уваги й ініціатори проведення флешмобу.

Луганське відділення громадської організації «Комітет виборців України» у зв'язку з подіями в Сєвєродонецьку зазначає, що начальник сєвєродонецького МВ УМВС Анатолій Жданов «або повинен негайно звільнитися з органів внутрішніх справ за бездіяльність, яка призвела до сьогоднішніх подій, або вжити всіх заходів для негайного притягнення до відповідальності осіб, винних в організації заворушень. В першу чергу тих з них, хто протягом кількох днів закликав своїх однодумців прийти і розігнати сьогоднішній флешмоб. ЛОО КВУ передасть МВ УМВС та прокурату прізвища відомих їм осіб, які безпосередньо брали участь. Крім того, до адміністративної відповідальності повинні бути притягнуті особи, які сьогодні виступали перед палацом культури на несанкціонованому мітингу, включаючи попа Олега Трофимова та інших.

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ЛОО КВУ закликає політичні сили, що протистоять російським екстремістам у Сєвєродонецьку, утримуватися в найближчому майбутньому від проведення масових акцій. "Не треба допомагати Росії в зростанні активності їхньої п'ятої колони в дестабілізації обстановки. Екстремістів потрібно на законних підставах саджати в тюрми, а не битися з ними на площах".