Хід Путіна у відповідь терористам

Президент Росії Володимир ПУТІН дав указівку російським спецслужбам вжити всіх заходів для пошуку і знищення злочинців, які вбили російських дипломатів в Іраку.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Кремля, "Президент дав указівку російським спеціальним службам вжити всіх заходів для пошуку і знищення злочинців, які вчинили лиходійство".

Як повідомляв УНІАН, іракське екстремістське угрупування, яке викрало 3 червня в Багдаді чотирьох російських дипломатів, оголосило, що вони страчені. Заява екстремістів з`явилася в Інтернеті. На сайті також розміщено відеозапис зі сценою страти.

У повідомленні екстремістів наголошувалося, що викрадені співробітники російського посольства страчені, оскільки уряд Росії не виконав умови терористів. Викрадачі вимагали протягом 48 годин вивести російські війська з Чечні і звільнити всіх бойовиків із російських в`язниць