Прокуратура розслідує спробу зняття державного прапора біля Миколаївської ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаєва, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Центрального району Миколаєва.

Читайте такожЗнесений у Миколаєві пам'ятник Леніну оцінили в 0 грн

«В ніч на 7 квітня невідомі спробували зняти державний прапор України біля будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації. За незаконні дії розпочато кримінальне провадження», - зазначив заступник прокурора Центрального району Миколаєва Владислав Кулинич.

Розслідування розпочате за ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.