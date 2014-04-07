Прокуратура розслідує спробу зняття державного прапора біля Миколаївської ОДА

20:27, 07 квітня 2014
Політика
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У Миколаєві прокуратура почала розслідування за фактом спроби зняття державного прапора України біля будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації по вул. Адміральській.

прапор України / Вікіпедія

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаєва, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Центрального району Миколаєва.

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«В ніч на 7 квітня невідомі спробували зняти державний прапор України біля будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації. За незаконні дії розпочато кримінальне провадження», - зазначив заступник прокурора Центрального району Миколаєва Владислав Кулинич.

Розслідування розпочате за ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

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