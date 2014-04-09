У Львові взяли штурмом прокуратуру
03:22, 09 квітня 2014Політика
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Домагаючись відставки новопризначеного прокурора, громадські активісти у Львові штурмували обласну прокуратуру.
Во Львове взяли штурмом прокуратуру / galinfo.com.ua
Правоохоронці, які стояли на вході, не змогли зупинити бажання львів’ян потрапити на "прийом" до Володимира Гураля - кілька десятків активістів зняли з завіс двері і таки зайшли всередину, сообщает 24 канал.
Хоч у прокурора прийомний день, на робочому місці його не виявилося. Підлеглі пояснили: Володимир Гураль знову у відрядженні.
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