У Львові взяли штурмом прокуратуру

Правоохоронці, які стояли на вході, не змогли зупинити бажання львів’ян потрапити на "прийом" до Володимира Гураля - кілька десятків активістів зняли з завіс двері і таки зайшли всередину, сообщает 24 канал.

Хоч у прокурора прийомний день, на робочому місці його не виявилося. Підлеглі пояснили: Володимир Гураль знову у відрядженні.