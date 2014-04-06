У Харкові відкрили кримінальну справу за фактом зіткнення активістів Євромайдану та Антимайдану

У Харкові за фактом сутичок активістів Євромайдану і Антимайдану, які сьогодні сталися в районі драмтеатру ім. Т.Шевченка, міліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області.

Кримінальне провадження розпочато за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 4 років.

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У ВЗГ додали , що «завдяки чіткій і злагодженій роботі співробітників міліції, конфлікт вдалося локалізувати і не допустити масових заворушень».

Як повідомляв УНІАН, у Харкові співробітники міліції понад півтори години виводили з оточення активістів Антимайдану майже два десятки євромайданівців.

Антимайданівці вимагали самосуду, і, пробиваючись через кордон міліції, намагалися бити євромайданівців. У результаті цього кілька людей отримали травми, у них розбиті обличчя. На вулиці Клочковській євромайданівців міліціонери завантажили в атозаки і вивезли з оточення агресивно налаштованих антимайданівців.