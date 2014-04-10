На засіданні ЮНЕСКО розглянуть питання про захист культурної спадщини Криму
Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) розгляне питання про ситуацію з культурною спадщиною Криму. Про це заявив глава департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
«10 квітня країни – члени Виконавчої ради розглянуть, внесений Україною, пункт порядку денного про необхідність моніторингу з боку ЮНЕСКО питань захисту культурної спадщини, забезпечення безперервного освітнього процесу, дотримання прав національних меншин, безпеки журналістів та інших питань у сфері компетенції Організації, які виникли у зв'язку з військовою присутністю Росії в Криму», – заявив Перебийніс, передає Радіо "Свобода".
Водночас в російському МЗС заявили:
«Росія шкодує, що в ЮНЕСКО більше не працює консенсусний підхід, і розчарована рішенням виконкому організації погодитися на обговорення проекту резолюції щодо Криму», – йдеться у заяві.Читайте такожУкраїна просить ЮНЕСКО захистити Херсонес
Раніше Україна звернулася до ЮНЕСКО з проханням захистити об’єкти культурної спадщини на території Криму, до яких українські вчені фактично втратили доступ після окупації півострова російськими військами.
Пленарне засідання 194-ої сесії виконавчої ради ЮНЕСКО розпочнеться сьогодні у Парижі.