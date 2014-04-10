МЗС попереджає про можливі провокації росіян при переїзді 80-ти українських військових з Криму

«З метою запобігання можливим спробам окупаційних сил в Автономній Республіці Крим влаштувати прискіпливий догляд, провокації або вилучення майна українських військовослужбовців при переїзді на материкову частину України, звертаємося до представників ЗМІ, місії спостереження ОБСЄ з проханням прибути до зазначеного пункту пропуску для здійснення моніторингу ситуації безпосередньо на місці», – йдеться у повідомленні відомства, передає Радіо "Свобода".Читайте такожУ РФ заявляють, що готові до червня передати Україні всю військову техніку з Криму

Нагадаємо, у четвер близько 9 ранку заплановано переїзд на материкову Україну групи українських військових та членів їх родин (близько 80 осіб) через пункт пропуску Чонгар, що у Генічеському районі Херсонської області.

Військові їхатимуть 30-ма автомобілями і в двох автобусах, зазначили в МЗС.

Станом на початок квітня цього року територію Криму з часу його анексії Росією покинули більше 2,2 тисяч військовослужбовців, вірних присязі України.