МВС готове розглянути питання про амністію сепаратистів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

“Я думаю, що має місце, що таке питання теж може бути розглянуто, оскільки, якщо є якісь можливості не допустити жертв, то ми готові до діалогу і готові до розмов, готові приймати закони”, - сказав він.Читайте такожТурчинов: Якщо сепаратисти здадуть зброю і звільнять адмінбудівлі - їх не переслідуватимуть

Підкресливши, що головне завдання для вирішення цієї проблеми, яка, за його словами, інспірована не з України, зробити все без жертв та звільнити адмінбудівлі.

Він також зазначив, що до переговорів з сепаратистами долучилися і деякі народні депутати.