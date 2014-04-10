Донецькі сепаратисти оголосили про створення збройного формування

21:41, 10 квітня 2014
Політика
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Донецькі сепаратисти, які утримують будівлю обласної державної адміністрації, прийняли рішення про формування власної "народної армії".

Донецькі сепаратисти розраховують на силовий конфлікт

Про це заявив у четвер на прес-конференції Денис Пушилін - лідер групи сепаратистів, передає ИТАР-ТАСС.

"З сьогоднішнього дня ми оголошуємо про створення в ДНР (Донецька "республіка" - ред.) народної армії і починаємо її формування", - підкреслив він. За його словами, командувачем цієї армії буде призначений Ігор Какідзянов.

Читайте такожДесятки сепаратистів з битами заблокували колону військових під ДонецькомЧитайте такожПушилин уточнив, що армія необхідна "для захисту народу ДНР і територіальної цілісності республіки". Какідзянов у свою чергу повідомив, що надалі "буде проводитися реєстрація, відповідне забезпечення, постановка на облік армійців".

Читайте такожДві третини жителів Донецька виступають за єдність України - опитування"Буде призначений штаб, офіцерський склад, що складається з колишніх офіцерів у запасі або діючих офіцерів", - зазначив він.

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